Звезда «Comedy Woman» надела холодец вместо лифчика

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4 февраля 2021, 13:16 [ «Аргументы Недели» ]

Татьяна Морозова, Фото: Instagram

Участница юмористического шоу «Comedy Woman» Татьяна Морозова опубликовала откровенный снимок. Артистка обнажила грудь и покрыла ее холодцом, чем удивила подписчиков.

Морозова сделала фотографию, лежа на кухонном столе. На груди вместо лифчика у нее находился холодец, украшенный очищенными мандаринами, в обрамлении из петрушки.

«Если мужья и накрывают стол, то только так. Что у вас на ужин?» - подписала артистка.

Поклонники отметили, что смелый образ Морозовой вызвал у них желание покушать. Многие написали, что захотели холодца, и собираются поесть на ночь.

Напомним, что Татьяна Морозова замужем за бизнесменом Павлом Титоровым. Возлюбленные состоят в браке уже 11 лет. У них есть двое детей: семилетняя дочь София и двухлетний сын Федор.

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