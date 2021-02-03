В Техасе погиб двоюродный брат певицы Бейонсе

В собственном доме был застрелен из пистолета кузен американской артистки 34-летний Мартелл Деруэн. По данным следствия, убитый несколько дней не выходил на связь с коллегами и друзьями, которые и затрубили тревогу. Его тело нашли в апартаментах в Сан-Антонио.
По одной из версий, его убийцей могла стать 21-летняя подруга Саша Скарс, которая уже объявлена в розыск. Девушка фигурировала в деле о стрельбе в Остине, а на её лице есть несколько больших шрамов из-за чего она и получила прозвище «Скарс».
Родные и близкие не могут поверить в случившееся, вспоминая, что Мартелл всегда был мирным дружелюбным и отзывчивым. Кроме того, он никогда не упоминал о родстве с Бейонсе и сделал свою карьеру сам под псевдонимом Kardone.
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