В сети появилось фото маленького сына Петросяна

Родившегося весной 2020-го года мальчика юморист Евгений Петросян и его супруга Татьяна Брухунова успешно скрывали от прессы и коллег до осени. На днях в инстаграме Татьяны появилось фотография ребенка, который, по мнению подписчиков, очень похож на мать, сообщает экспресс-газета.
«Как под копирку, особенно профиль», - замечают пользователи сходство мальчика Вагана и его мамы. На фото, где хорошо видны профили лиц ребенка и Татьяны, действительно понятно на кого из родителей больше похож мальчик.
Кроме того, в комментариях к записи Татьяна Брухунова на вопрос о COVID-19, заявила, что в её планах вакцинироваться, как только исчезнут антитела после выздоровления от коронавируса.
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