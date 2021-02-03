Звезде фильма «Лед» Аглае Тарасовой смягчили статью за участие в незаконном протесте

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3 февраля 2021, 12:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Аглая Тарасова, Фото: Instagram

Во вторник, 2 февраля, на несанкционированной акции протеста в поддержку Алексея Навального задержали известную актрису Аглаю Тарасову. 26-летнюю девушку доставили в отдел полиции по району Западное Дегунино минувшей ночью.

Алексей Прянишников, адвокат Тарасовой, рассказал, что актрису отпустили спустя некоторое время. По его словам, ей составили протокол по статье «Нарушение правил митинга, шествия или пикетирования». Суд может выписать штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей. При этом он отметил, что статья была смягчена, поскольку изначально полиция собиралась составить протокол по статье «Участие в несанкционированном собрании, повлекшем создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения», по которой ей грозил арест до 15 суток.

Материалы по делу Тарасовой переданы в Тимирязевский районный суд.