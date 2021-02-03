Звезде фильма «Лед» Аглае Тарасовой смягчили статью за участие в незаконном протесте
3 февраля 2021, 12:58[ «Аргументы Недели» ]Источник: МК
Во вторник, 2 февраля, на несанкционированной акции протеста в поддержку Алексея Навального задержали известную актрису Аглаю Тарасову. 26-летнюю девушку доставили в отдел полиции по району Западное Дегунино минувшей ночью.
Алексей Прянишников, адвокат Тарасовой, рассказал, что актрису отпустили спустя некоторое время. По его словам, ей составили протокол по статье «Нарушение правил митинга, шествия или пикетирования». Суд может выписать штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей. При этом он отметил, что статья была смягчена, поскольку изначально полиция собиралась составить протокол по статье «Участие в несанкционированном собрании, повлекшем создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения», по которой ей грозил арест до 15 суток.
Материалы по делу Тарасовой переданы в Тимирязевский районный суд.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.