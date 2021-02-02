Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

2 февраля 2021, 16:23 [ «Аргументы Недели» ]

Мария Максакова, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Вернувшаяся в Россию с Украины оперная певица Мария Максакова призналась, что продолжает любить Дениса Вороненкова. Максакова стала участницей программы «Судьба человека» на канале «Россия 1».

В интервью Борису Корчевникову артистка рассказала о своих мужчинах. От Владимира Тюрина певица родила сына и дочь, и он у нее похитил Людмилу и Илью.

С Денисом Вороненковым Мария Максакова познакомилась в Госдуме, они были депутатами парламента. С мужем и маленьким сыном Ванечкой певица сбежала в Киев. На Украине Вороненкова убили.

Вдова плакала, вспоминая Вороненкова. По словам Марии, она безумно любила мужа и продолжает любить. Как она объяснила, Денис «был первый и единственный человек», который встал за нее. Он был надежный человек. У Марии Максаковой чувство благодарности к Вороненкову.

«Я не ждала от него подлости и предательства, похищения детей, как от бывшего мужа Владимира Тюрина», - сказала Максакова.

По ее словам, на свадьбу Денис Вороненков подарил ей квартиру и сказал, чтобы она ни в чем не нуждалась. «Денис поставил меня на пьедестал. Он заставил всех считаться со мной, включая Тюрина» — рассказала Максакова.