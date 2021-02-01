Меладзе подарил Даше Суворовой «Небеса»

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1 февраля 2021, 11:47 [ «Аргументы Недели», Николина СЕРГИЕНКО ]

Сегодня, 1 февраля, певице Даше Суворовой исполнилось 33 года. Если бы девушка не занималась музыкой, то, как сама признаётся, связала бы свою жизнь с искусством в любом его проявлении: живопись, мода, литература, кино. Для певицы и её фанатов этот день особенный - Константин Меладзе сделал ей очень дорогой подарок в виде своей, действительно легендарной, песни «Небеса».

Девушка считает Константина гением и редким человеком, а его подарок - большой ответственностью, ведь чтобы создавать красивое - нужно быть красивым изнутри.

«Я бы не транслировала то, что было бы мне чуждым. Песня Небеса безусловно мне очень близка, она - портальная, красивая... Эта песня останется навсегда. Она вне времени. Я позвонила Константину и попросила разрешения её исполнить. Когда он согласился, я заплакала. Помню тот день. Воскресенье. Я сидела на полу в своей комнате и громко били церковные колокола», - рассказала певица.

Константин Меладзе хорошо знаком с творчеством Даши, поэтому не просто подарил певице легендарную песню, но и с радостью и не раздумывая согласился дать ей полную свободу в переработке. Ему было интересно, что получится, и от результата он остался в восторге.

«Мне очень нравится современное звучание этой песни. И нравится, что это звучание очень отличается от оригинала. Значит песня живет и может быть актуальной и в наши дни. Она о любви одного человека к другому. Поэтому , мне кажется, что суть и посыл остаётся неизменным вне зависимости от того, поётся от женского лица или мужского», - поделился мнением Константин Меладзе.

Даша считает, что песня «Небеса» самодостаточная, вечная и ей не нужна новая жизнь.

«Я всего лишь прикоснулась к прекрасному», - говорит певица.