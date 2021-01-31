Бузова восстанавливается в клинике после расставания с Давой

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31 января 2021, 14:59 [ «Аргументы Недели» ]

Ольга Бузова, фото: vk.com/olgabuzova

Расставание с Давидом Манукяном подтолкнуло Ольгу Бузову проверить и восстановить свое здоровье.

Бузова еще молодая, ей исполнилось только 35 лет, но уже взяла за правило следить за своим организмом.

Звезда ежегодно проходит "чек-ап". По результатам обследования врачи выявляют, в каком состоянии находится организм Ольги и нужны ли ей какие-то курсы лечения.

Сейчас Бузова, пережив расставании с Давой, отметив 35-летие, решила обследоваться. Она находится в Подмосковье, в одной из клиник. Бузовой назначены специальные занятия и пищевой комплекс для укрепления иммунитета.

Оказалось, что звезде не хватает 11 килограммов веса, жира и мышц. Врачи посоветовали заняться ей спиной.

Расставание с любимым мужчиной выбило Олю из колеи. "Проблема в том, что я не могу ни есть, ни спать… Естественно, это отражается на здоровье. Прошлый год был сложным, я надеялась, что следующий начнется совершенно по-другому, но этот год начался уже очень сложно. Поэтому я начала волноваться за себя", — поделилась Бузова в соцсетях.

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