Бузова восстанавливается в клинике после расставания с Давой

Расставание с Давидом Манукяном подтолкнуло Ольгу Бузову проверить и восстановить свое здоровье.
Бузова еще молодая, ей исполнилось только 35 лет, но уже взяла за правило следить за своим организмом.
Звезда ежегодно проходит "чек-ап". По результатам обследования врачи выявляют, в каком состоянии находится организм Ольги и нужны ли ей какие-то курсы лечения.
Сейчас Бузова, пережив расставании с Давой, отметив 35-летие, решила обследоваться. Она находится в Подмосковье, в одной из клиник. Бузовой назначены специальные занятия и пищевой комплекс для укрепления иммунитета.
Оказалось, что звезде не хватает 11 килограммов веса, жира и мышц. Врачи посоветовали заняться ей спиной.
Расставание с любимым мужчиной выбило Олю из колеи. "Проблема в том, что я не могу ни есть, ни спать… Естественно, это отражается на здоровье. Прошлый год был сложным, я надеялась, что следующий начнется совершенно по-другому, но этот год начался уже очень сложно. Поэтому я начала волноваться за себя", — поделилась Бузова в соцсетях.
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