«Бойтесь ее!», Сергей Лазарев назвал Леру Кудрявцеву ведьмой

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30 января 2021, 22:18 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Сергей Лазарев в сторис Instagram назвал Леру Кудрявцеву ведьмой, за то, что она пожаловалась на него подписчикам, и «прокляла его». И последствия не замедлили сказаться на жизни певца.

Лера Кудрявцева разозлилась, что певец не позвонил узнать, как её здоровье и не принес цветы. Все, конечно, было шуткой, но как только телеведущая это сказала, Лазарев на репетиции шоу «Танцы со звездами» травмировал спину. «Она мне этого желала! — заявил Лазарев. — Бойтесь ее!» После этого Сергей взял цветы и отправился «вымаливать прощение» у Кудрявцевой, которая сломала крестец и вынуждена лежать дома. Лера встретила дорогого гостя во всеоружии – с костылем и праздничным макияжем, за что Лазарев засыпал ее комплиментами.

И все же поклонники певца не простили телеведущей неудачную шутку. «Ну и человек эта Кудрявцева, что ей Лазарев сделал, чтобы такое говорить! Не обязан ей звонить и цветы дарить!!Я бы не общалась с таким человеком, который может сглазить», - возмутились фанаты.