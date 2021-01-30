Вера Брежнева показала, чем они занимаются с мужем по утрам
30 января 2021, 16:17[ «Аргументы Недели» ]
Певица Вера Брежнева поделилась с подписчиками утренним фото со своим мужем Константином Меладзе. Они запечатлены на фоне водоема со специальными палками для скандинавской ходьбы.
"Кто дружно ходит по утрам, тот поступает мудро.Продвигаем скандинавскую ходьбу в массы", - подписала снимок Брежнева. Поклонники певицы отметили, что Вера и продюсер великолепно выглядят: "ну какие красивые и кайфовые", "богиня и гений. Прекрасная пара", "любовь и умиротворение на фото".
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