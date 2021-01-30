Вера Брежнева показала, чем они занимаются с мужем по утрам

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30 января 2021, 16:17 [ «Аргументы Недели» ]

Вера Брежнева, фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look

Певица Вера Брежнева поделилась с подписчиками утренним фото со своим мужем Константином Меладзе. Они запечатлены на фоне водоема со специальными палками для скандинавской ходьбы.

"Кто дружно ходит по утрам, тот поступает мудро.Продвигаем скандинавскую ходьбу в массы", - подписала снимок Брежнева. Поклонники певицы отметили, что Вера и продюсер великолепно выглядят: "ну какие красивые и кайфовые", "богиня и гений. Прекрасная пара", "любовь и умиротворение на фото".

Ранее Вера Брежнева показала, как спрятать морщины на лице без фотошопа.

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