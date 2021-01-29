Стало известно, сколько Ольга Бузова потратила на вечеринку в честь своего юбилея

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29 января 2021, 18:45 [ «Аргументы Недели» ]

фото: instagram

Праздник в честь юбилея Ольги Бузовой прошел в одном из самых дорогих ресторанов Москвы. СМИ подсчитали, сколько артистка потратила на банкет, на котором присутствовали многие звезды российского шоу-бизнеса, пишет "Комсомольская правда".

Мероприятия такого плана, как правило, организовывают крупные агентства, за услуги которых придется заплатить около 20% от сметы праздника.

Ольга Бузова заплатила не менее 400 тысяч рублей за аренду зала. Гости мероприятия могли попробовать отборные морепродукты, мясные деликатесы, фрукты и премиальный алкоголь. Продукты могли обойтись знаменитости от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

В Instagram Ольга Бузова показала огромный многоярусный торт с розовой глазурью, а в Москве такие угощения могут обойтись от 200 тысяч за 20 кг. СМИ уточнили, что Ольга Бузова потратила более 5 миллионов рублей на весь свой праздник.