ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Стало известно, сколько Ольга Бузова потратила на вечеринку в честь своего юбилея

, 18:45 [ «Аргументы Недели» ]

Стало известно, сколько Ольга Бузова потратила на вечеринку в честь своего юбилея
фото: instagram

Праздник в честь юбилея Ольги Бузовой прошел в одном из самых дорогих ресторанов Москвы. СМИ подсчитали, сколько артистка потратила на банкет, на котором присутствовали многие звезды российского шоу-бизнеса, пишет "Комсомольская правда".

Мероприятия такого плана, как правило, организовывают крупные агентства, за услуги которых придется заплатить около 20% от сметы праздника.

Ольга Бузова заплатила не менее 400 тысяч рублей за аренду зала. Гости мероприятия могли попробовать отборные морепродукты, мясные деликатесы, фрукты и премиальный алкоголь. Продукты могли обойтись знаменитости от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

В Instagram Ольга Бузова показала огромный многоярусный торт с розовой глазурью, а в Москве такие угощения могут обойтись от 200 тысяч за 20 кг.  СМИ уточнили, что Ольга Бузова потратила более 5 миллионов рублей на весь свой праздник.

ЕСт

В мире

Avia.pro: отправка США в Черное море судна «Портер» вслед за «Дональдом Куком» говорит о планах устроить провокацию против России

США отправили в Черное море еще один эсминец. Американцы провоцируют Россию?

Отправка США в Черное море корабля «Портер» вслед за эсминцем «Дональд Кук» свидетельствует о планах американской стороны устроить провокацию против России. Соответствующая точка зрения высказана в СМИ.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью