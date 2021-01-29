Любовь Успенская рассказала, что во время пандемии ей удалось сохранить заработки своим сотрудникам

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29 января 2021, 18:36 [ «Аргументы Недели» ]

фото: instagram

Певица Любовь Успенская рассказала, что во время пандемии COVID-19 ей удалось сохранить рабочие места и доход сотрудников и не заразиться этим недугом, сообщает «Комсомольская правда».

Уточняется, что Любовь Успенская довольно востребованная артистка, и несмотря на непростое время для шоу-бизнеса, она выступает несколько раз в месяц.

Недавно Успенская выложила свое фото из Лондона в Instagram.

«Это фото было сделано 29.01.2019 в Лондоне. Тогда ещё мир не догадывался о том, что ему предстоит пережить. Всемирная эпидемия, ряд сокрушающих событий. Сейчас же, глядя на эту фотографию, вспоминая те дни, напрашивается вывод, что жить нужно здесь и сейчас! Мы не знаем, что произойдёт завтра. Поэтому, не стоит забегать вперёд, нужно просто жить СЕГОДНЯ!», – написала под постом артистка.