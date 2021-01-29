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Памела Андерсон рассказала, почему является противником социальных сетей

, 18:22 [ «Аргументы Недели» ]

Памела Андерсон рассказала, почему является противником социальных сетей
фото: instagram

Канадская фотомодель считает, что соцсети контролируют разум человека, поэтому отказалась от их использования.

Соответствующее заявление она разместила на своих страницах в «Инстаграме», «Фейсбуке» и «Твиттере». Суммарно в этих трех соцсетях за жизнью Андерсон следит более 3 млн пользователей.

Памела призналась, что ее никогда не увлекало времяпрепровождение в социальной сети и подчеркнула, что оно разрушает жизненную гармонию.

Модель призналась, что предпочитает отдых на природе и чтение литературы вместо постоянного пребывания в социальной сети. Памела рассказала, что из-за соцсетей люди тратят много времени впустую, а их создатели зарабатывают на этом: «Они взяли ваш мозг под контроль», -говорит актриса.

Памела сообщила, что разместила этот пост, потому что хочет, чтобы люди задумались над тем, что социальные сети отбирают время. До этого Андерсон была активной пользовательницей «Инстаграма» и «Твиттера». В них она делилась архивными снимками с фотосессий, комментировала резонансные новости и высказывалась на тему защиты животных и окружающей среды.

ЕСт

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