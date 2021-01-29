«Минус 10 килограмм»: певец Сергей Пенкин стремительно худеет к 60-летию
29 января 2021, 16:49[ «Аргументы Недели» ]
Сергей Пенкин рассказал, что, когда его вес достиг 120 кг, он начал худеть, сообщает издание «Собеседник.ru». Артист уже сбросил 10 кг за последние две недели, и останавливаться пока не собирается.
Нужно правильно подобрать диету – это важно при похудении, считает Пенкин. По его словам, при росте 175 см его вес должен достигать 90 кг.
Певец ведет особый режим дня и правильно питается – не по вечерам, также он отказался от сахара, соли, мучного и алкоголя. Пенкин придерживается сейчас особого рациона, в основу которого входят такие продукты как кефир и сырые овощи.
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