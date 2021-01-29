«Что у вас с носом?»: экс-возлюбленную Тимати сравнили с Майклом Джексоном
29 января 2021, 15:25[ «Аргументы Недели» ]
25-летняя Анастасия Решетова разместила в соцсети новое фото, на которое негативно отреагировали ее подписчики. На снимке видно, что у девушки слишком яркий макияж, который, по словам многих ее фолловеров, придает ей лишние 5 лет возраста.
Некоторые подписчики вовсе сперва не могли признать в смуглой брюнетке бывшую возлюбленную Тимати. Больше всего критики вызвал нос Анастасии Решетовой: «Кто это?», «Испортили нос», «Зачем вы все уменьшаете нос?! Господи, уже у половины он вообще отвалился! Одни Вольдеморты, а не бабы! Берегите свои носы!», «Отпилили кончик носа».
«Что у вас с носом? Как Майкл Джексон», - сравнили подписчики Решетову с «королем поп-музыки».
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