«Что у вас с носом?»: экс-возлюбленную Тимати сравнили с Майклом Джексоном

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29 января 2021, 15:25 [ «Аргументы Недели» ]

фото: instagram

25-летняя Анастасия Решетова разместила в соцсети новое фото, на которое негативно отреагировали ее подписчики. На снимке видно, что у девушки слишком яркий макияж, который, по словам многих ее фолловеров, придает ей лишние 5 лет возраста.

Некоторые подписчики вовсе сперва не могли признать в смуглой брюнетке бывшую возлюбленную Тимати. Больше всего критики вызвал нос Анастасии Решетовой: «Кто это?», «Испортили нос», «Зачем вы все уменьшаете нос?! Господи, уже у половины он вообще отвалился! Одни Вольдеморты, а не бабы! Берегите свои носы!», «Отпилили кончик носа».

«Что у вас с носом? Как Майкл Джексон», - сравнили подписчики Решетову с «королем поп-музыки».

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