Мила Йовович рассказала, почему разозлилась на будущего супруга

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

27 января 2021, 19:57 [ «Аргументы Недели» ]

фото: instagram

С Полом Андерсоном, британским режиссером, уроженка Киева Мила познакомилась перед съемками фильма «Обитель зла».

По словам актрисы, Пол перед съемками переписал сценарий, в новом варианте которого у Милы забрали множество экшн-сцен и, по сути, главную роль, чем она сильно была раздосадована.

«Я летела в самолёте, когда дочитала последнюю страницу нового сценария, и я была в ярости. По прилету я хотел разорвать контракт на фильм. Я сразу позвонила Полу и предложила встретиться, после чего мы до поздней ночи перечитывали сценарий и редактировали его», – рассказывает актриса.

Сейчас пара счастлива в браке уже 11 лет и у них трое детей. Старшая девочка, по словам Йовович, пошла по стопам матери и уже сыграла несколько ролей в фильмах, а также попробовала себя в качестве модели.