Мила Йовович рассказала, почему разозлилась на будущего супруга
27 января 2021, 19:57[ «Аргументы Недели» ]
С Полом Андерсоном, британским режиссером, уроженка Киева Мила познакомилась перед съемками фильма «Обитель зла».
По словам актрисы, Пол перед съемками переписал сценарий, в новом варианте которого у Милы забрали множество экшн-сцен и, по сути, главную роль, чем она сильно была раздосадована.
«Я летела в самолёте, когда дочитала последнюю страницу нового сценария, и я была в ярости. По прилету я хотел разорвать контракт на фильм. Я сразу позвонила Полу и предложила встретиться, после чего мы до поздней ночи перечитывали сценарий и редактировали его», – рассказывает актриса.
Сейчас пара счастлива в браке уже 11 лет и у них трое детей. Старшая девочка, по словам Йовович, пошла по стопам матери и уже сыграла несколько ролей в фильмах, а также попробовала себя в качестве модели.
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