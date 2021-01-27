Пэрис Хилтон готовится стать мамой

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

27 января 2021, 19:46 [ «Аргументы Недели» ]

фото: instagram

39-летняя Пэрис Хилтон объявила, что скоро станет мамой. Вечная посетительница звездных вечеринок, не изменяющая своему образу жизни с 18 лет, полностью остепенилась. Они со своим нынешним мужчиной, бизнесменом Картером Реумом планируют ЭКО.

«Картер – на 100% парень моей мечты. Мы все время планируем свадьбу, а теперь еще в планах появились дети, которым мы уже даже придумываем имена», – добавила знаменитость. По словам звезды, она хочет близнецов, а при ЭКО как раз такая вероятность высока.

Пэрис Хилтон уже придумала имя для возможной девочки: «Меня назвали в честь французской столицы, хочу, чтобы у девочки тоже было имя большого города, например, Лондон».

Звезда надеется в ближайшем времени объявить своим поклонникам о долгожданной беременности.