Сябитова назвала наиболее подходящую кандидатуру в женихи Бузовой

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26 января 2021, 19:14 [ «Аргументы Недели» ]

фото:instagram

Самая известная сваха страны Роза Сябитова рассказала, какая кандидатура наиболее подходит в женихи Ольги Бузовой. По мнению телеведущей, звезда сможет себя полностью комфортно чувствовать только с такой же скандальной личностью, пишет teleprogramma.pro.



В числе кандидатов в женихи Ольги Бузовой назвали Гарика Харламова, Илью Милохина, Родиона Газманова, Николая Соболева, Моргенштерна, Антона Криворотова, Филиппа Киркорова, Федора Смолова, Прохора Шаляпина, Дмитрия Соболева.

«Единственный нереальный человек из всего списка — Моргенштерн», тем более артист представляет собой схожий с Бузовой проект, и они могут сойтись на фоне хайпа, считает Сябитова.