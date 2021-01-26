Сябитова назвала наиболее подходящую кандидатуру в женихи Бузовой
26 января 2021, 19:14[ «Аргументы Недели» ]
Самая известная сваха страны Роза Сябитова рассказала, какая кандидатура наиболее подходит в женихи Ольги Бузовой. По мнению телеведущей, звезда сможет себя полностью комфортно чувствовать только с такой же скандальной личностью, пишетteleprogramma.pro.
В числе кандидатов в женихи Ольги Бузовой назвали Гарика Харламова, Илью Милохина, Родиона Газманова, Николая Соболева, Моргенштерна, Антона Криворотова, Филиппа Киркорова, Федора Смолова, Прохора Шаляпина, Дмитрия Соболева.
«Единственный нереальный человек из всего списка — Моргенштерн», тем более артист представляет собой схожий с Бузовой проект, и они могут сойтись на фоне хайпа, считает Сябитова.
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