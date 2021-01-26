Специалисты подозревают, что Анфиса Чехова стала жертвой развития Альцгеймера

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26 января 2021, 19:00 [ «Аргументы Недели» ]

фото:instagram

Частые проблемы с памятью и рассеянность являются серьезным звонком для полной диагностики головного мозга Анфисы Чеховой, считают врачи. Недавно 43-летняя телеведущая рассказала о некоторых сложностях в состоянии своего здоровья.

Анфиса Чехова уточнила, что постоянно проезжает все нужные повороты, забывает адреса и имена людей, а иногда вовсе не может вспомнить о важной встрече. Специалисты посоветовали ей немедленно обратиться за профессиональной помощью. Уточняется, что причин для развития страшного недуга может быть много.

«Немного обо мне: Я всегда опаздываю! И я ужасно рассеяна. Если я хочу что-то взять с собой̆ из дома, я упаковываю всё это в пакет, ставлю у двери и всё равно забываю. Я проезжаю все нужные повороты, забываю все адреса и имена людей̆, иногда забываю про встречи и съемки, если вовремя не внесла их в календарь. Я не помню половину людей̆, с которыми знакомилась, и, если честно, с трудом вспоминаю что делала вчера, а уж что я делала в каком месяце и году - это вообще целая проблема откопать в памяти. Но есть и плюсы: я не помню зла, которое мне делали. Помню, что человек не очень хороший̆, но вот что конкретно плохого он мне сделал, хоть убей̆ не помню, и поэтому со временем решаю, что мне показалось, что было между нами что-то плохое, и продолжаю нормально общаться», - поделилась актриса в своем Instagram.

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