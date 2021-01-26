ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Актриса Кира Найтли рассказала, что больше не будет сниматься в откровенных сценах

, 18:51 [ «Аргументы Недели» ]

Актриса Кира Найтли рассказала, что больше не будет сниматься в откровенных сценах
фото: instagram

Популярная актриса Кира Найтли приняла решение больше не сниматься в эротических киносценах, которые снимают режиссеры мужского пола. Она рассказала, что достигла такого возраста и уровня зрелости, что может себе позволить не сниматься в «ужасных сексуальных сценах с кряхтящими актерами».

При этом артистка отметила, что не имеет ничего против эротики и сексуальных сцен в кино. Она также подчеркнула, что будет готова сниматься в постельных сценах, если режиссером картины будет женщина.

Напоминаем, что Кира Найтли - мать двоих детей, и она неоднократно рассказывала журналистам, как ее волнует тема материнства и принятия собственного тела. Для нее важно, чтобы в фильме, в котором она будет играть, была отсылка к волнующим для нее темам.

«Мне сейчас очень неприятно быть в качестве сексуального объекта для мужчин. Я слишком тщеславна. Родила уже двух детей и предпочла бы не стоять обнаженной перед группой мужчин», заявила Найтли.

ЕСт

Общество

Мишустин заявил, что третья российская вакцина от COVID-19 поступит в оборот в ближайший месяц

Мишустин заявил, что третья российская вакцина от COVID-19 поступит в оборот в ближайший месяц

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин днем во вторник, 26 января, заявил, что третья российская вакцина от коронавируса нового типа должна поступить в гражданский оборот уже в ближайший месяц.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью