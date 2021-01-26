Актриса Кира Найтли рассказала, что больше не будет сниматься в откровенных сценах

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26 января 2021, 18:51 [ «Аргументы Недели» ]

фото: instagram

Популярная актриса Кира Найтли приняла решение больше не сниматься в эротических киносценах, которые снимают режиссеры мужского пола. Она рассказала, что достигла такого возраста и уровня зрелости, что может себе позволить не сниматься в «ужасных сексуальных сценах с кряхтящими актерами».

При этом артистка отметила, что не имеет ничего против эротики и сексуальных сцен в кино. Она также подчеркнула, что будет готова сниматься в постельных сценах, если режиссером картины будет женщина.

Напоминаем, что Кира Найтли - мать двоих детей, и она неоднократно рассказывала журналистам, как ее волнует тема материнства и принятия собственного тела. Для нее важно, чтобы в фильме, в котором она будет играть, была отсылка к волнующим для нее темам.

«Мне сейчас очень неприятно быть в качестве сексуального объекта для мужчин. Я слишком тщеславна. Родила уже двух детей и предпочла бы не стоять обнаженной перед группой мужчин», — заявила Найтли.