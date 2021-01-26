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Ефим Шифрин рассказал, почему со скандалом ушел из «Аншлага»

, 16:35 [ «Аргументы Недели» ]

Ефим Шифрин рассказал, почему со скандалом ушел из «Аншлага»
Ефим Шифрин, фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Советский и российский артист эстрады Ефим Шифрин рассказал в ходе программы «Судьба человека», что его уход из шоу «Аншлаг» в 2000 году «случился не таким мирным», как юмористу хотелось бы.

Из «Аншлага» тогда решили уйти Михаил Евдокимов и Клара Новикова. Но потом артисты вернулись. А для Шифрина «Аншлаг» закончился задолго до того, как он его покинул.

«Вспоминать об этом не хочется, потому что уход случился немирным, как мне хотелось бы. Мне хотелось другой работы, поэтому я и принял такое решение», - заявил Ефим Шифрин.

НС

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