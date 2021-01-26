Платье Бузовой на её 35-летии рассматривают со всех сторон

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26 января 2021, 14:35 [ «Аргументы Недели» ]

Ольга Бузова, фото: Dmitry Golubovich, globallookpress.com

Ольга Бузова 25 января отпраздновала день рождения. Телеведущей исполнилось 35 лет. На свой праздник Бузова нарядилась в оригинальное белое платье с закрытыми руками и открытыми ногами и ягодицами.

Наряд знаменитости украсили «крылья» на плечах и прозрачный вырез в форме сердца на пятой точке.

Поздравить Бузову с 35-летием приходили Андрей Малахов, Гарик Мартиросян, Михаил Галустян, Тимур Батрутдинов, братья Сафроновы. Мужчин на банкете было много. Пришли и коллеги Бузовой по «Дому-2» Наталья Варвина, супруги Дарья и Сергей Пынзарь, Ксения Бородина с мужем — бизнесменом Курбаном Омаровым.

Платье Ольги Бузовой теперь обсуждают в сети. «Бузову закрывать к чертям , ни таланта , ничего нет, проплаченая безделушка», «Я бы убила подругу, обнаружив её в таком наряде, если бы приехала со своим мужиком... Ольга? Перед чужими мужьями решила хвостом покрутить?»

Но у поклонников Ольгу другое мнение: «Платье красивущее, ты как ангел»

«Солнышко! Вот он ушлёпок. Правильно сделала, что ушла! Сердце за тебя болит, Оленька, цветочек наш будь счастлива», - поддерживают Бузову, расставшуюся с блогером Давой.

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