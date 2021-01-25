Певица Монеточка разыграла своих фанатов

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25 января 2021, 19:18 [ «Аргументы Недели» ]

фото: instagram

Елизавета Гырдымова, известная также как Монеточка, совсем не любит раскрывать подробности своей личной жизни.

Например, о том, что она вышла замуж этой зимой, поклонники могли узнать только из Instagram певицы, где она выложила фотографию с обручальным кольцом, при этом не раскрывая имя жениха.

Однако любопытные фанаты в скором времени узнали, что избранником актрисы стал её музыкальный продюсер и автор музыкальных аранжировок для песен Монеточки Виктор Исаев.

А совсем недавно в соцсетях появилась ещё одна будоражащая поклонников певицы фотография, на которой она позирует с заметно округлившимся животом. Позднее Елизавета рассказала успевшим поздравить ее фанатам, что фотография шуточная, а самые веселые комментарии к ней она отметит собственным лайком.