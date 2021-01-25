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Блогер Гусейн Гасанов собрался жениться

, 18:43 [ «Аргументы Недели» ]

Блогер Гусейн Гасанов собрался жениться
фото: instagram

26-летний блогер заявил о своем намерении и готовности создать семью, как передает «СтарХит».

Он уже давно не оценивает девушек только внешне, и отдает предпочтение личным качествам и совпадению интересов и взглядов на жизнь. Также блогер сообщает, что избранницы у него еще нет.
Как заявляет Гусейн, в последнее время у него не было никаких отношений из-за отсутствия времени и плотного графика, однако сейчас он полностью готов к большему.

ЕСт

Общество

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