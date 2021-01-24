Видео с выступлениями Шатунова начали удалять из Сети. Разину «искренне жалко Юру»

Из интернета удаляются видеозаписи исполнителей песен группы «Ласковый май», которые не подписали договор на право их исполнения с новыми правообладателями, сообщил продюсер Андрей Разин в соцсети.
Удаляются и клипы Юрия Шатунова. Как рассказал Разин, он не один раз предупреждал певца о таком повороте событий, но Шатунов наотрез отказывался заключать новую сделку. Продюсер призвал "Юру как можно быстрее обратиться к правообладателям, как это сделали мы с Андреем Гуровым, заключить с ними договор и спокойно использовать произведения группы".
Разин полагает, что суды артист проигрывает из-за слабости его команды. "Искренне жалко Юру", - закончил он пост.
Арбитражный суд в ноябре отклонил иск бывшего солиста "Ласкового мая" Юрия Шатунова, требовавшего признать незаконным лицензионный договор, на основании которого компания "Честная музыка" запрещает артисту исполнять песни группы.
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