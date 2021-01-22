«Феминизм — проблема некрасивых женщин, оставьте мужиков в покое», - потребовала актриса Оксана Акиньшина

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22 января 2021, 16:53 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Оксана Акиньшина, прославившаяся бунтарским духом во времена своей бурной молодости, давно образумилась и стала исповедовать довольно консервативные взгляды. Но назвать феминизм уделом некрасивых женщин – это уже слишком, считают в сети.

Однако, актриса заявила, что не видит смысла в борьбе за равные права между полами, потому что ей нравится, когда мужчина зарабатывает больше ее. «Мы живем в мужском мире, это чудесно, это заложено природой. Назначь женщину на главный пост, она тут же уничтожит женщин вокруг себя. На этом быстро закончится ее феминизм. Мне безразличны его идеи. Феминизм — проблема некрасивых женщин. Оставьте мужиков в покое, они тоже хотят быть счастливыми!», - сказала она в интервью «Известиям».

И конечно, же актрисе не замедлили ответить, что за равноправие женщин борются такие талантливые актрисы и голливудские красавицы, которым она и в подметки не годится. «Если нельзя будет дать режиссёру за роль, судьба актрис очень сильно осложнится. Феминизм грозит рынку актрис», - прокомментировал высказывание Акиньшиной канал «Беспощадный пиарщик».