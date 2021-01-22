У Айзы Анохиной умер котенок, она собирается воевать с питомником, в котором взяла животное

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22 января 2021, 16:01 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

«Мой мальчик умер, у него остановилось сердце», – сообщила бывшая жена рэпера Гуфа Айза Анохина. Блогер взяла хорошенького белого котенка из питомника всего несколько дней назад.

Айза Анохина считает, что заводчица ее обманула. Скорее всего, котенок был изначально болен, но ей об этом ничего не сказали. «Что я испытываю? Ярость. Меня одолевает чувство мести! Чувство долга и справедливости», - поделилась звезда.

Айза Анохина уже подключила к этой истории своего адвоката и собирается бороться с питомниками, которые не заботятся о животных – не делают прививку, плохо кормят. Блогер уверена, что так жестоко сердце разбили не только ей, у нее найдется немало единомышленников.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от A I Z A D O L M A T O V A (@aizalovesam)