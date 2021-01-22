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Аргументы Недели Шоу-бизнес 13+

Мама Дани Милохина работает поваром за 12 тысяч рублей

, 13:24 [ «Аргументы Недели» ]

Мама Дани Милохина работает поваром за 12 тысяч рублей
Даня Милохин, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Родные братья Даня и Илья Милохины выросли в детском доме. В детдом сыновей отдала родная мать.
Молодые люди не видели эту женщину 17 лет.

Любовь Бережная не искала сыновей. Её искал старший сын Илья. Сейчас у женщины семья, муж, двое детей - сын и дочь. Илья Милохин встретился с мамой в студии "Пусть говорят". Он похож на свою маму. Все четверо детей женщины похожи на неё.

Бережная рассказала, что сейчас работает поваром в школе, ее зарплата 12 тысяч рублей. Они с мужем выращивают свиней, держат кур, корову. Она занимается огородом.  Живут своим хозяйством.

Бережная рассказала, что познакомилась с отцом Ильи и Дани, когда ей было 17 лет. Молодые люди начали встречаться. Сначала родился Илья. Потом она забеременела второй раз. Муж уговаривал родить. Хотя сам уже ничем не помогал жене и первенцу. Люба родила второго сына.  Супруг не работал. Ей было очень тяжело материально. Они расстались.

Женщина не захотела возвращаться с детьми к своим родителям. Пожила у подруги. Работы не было. Тогда Бережная решила на время отдать сыновей в приют, а забрать через шесть месяцев.  Любовь знала, что мальчикам без нее плохо. Но так и не вернулась за детьми. 

Потом познакомилась с мужчиной, они поженились и родили двоих детей. Сейчас мама Дани и Ильи говорит, что во всем виновать она, детей нельзя было бросать ни в каком случае.

Любовь пригласила сыновей приехать к ним в гости, пообещала угостить натуральным творогом, молоком.  Сможет ли Даня простить маму?

ИЧ

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