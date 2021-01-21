Пластический хирург Риккардо Фрати назвал трех знаменитостей с «лучшими» чертами лица

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21 января 2021, 21:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: The Sun

девушка, фото: pixabay.com

Доктор Риккардо Фрати, руководитель клиники косметической и пластической хирургии в Лондоне, ссылаясь на формулу древних греков об идеальных пропорциях женского лица 3:2:3 (первой идет длина лба, затем нос и в конце – область подбородка), выделил знаменитостей с «лучшими» чертами лица.

В тройку лидеров Риккардо Фрати попали английская актриса Мишель Киган, фотомодель Ким Кардашьян и герцогиня Сассекская, супруга принца Гарри Меган Маркл.

При этом близкими к идеальным пропорциям пластический хирург назвал актрису Сюзанну Рейд (3:2:3), модель Холли Уиллоуби (3:2:2), герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон (3:2:2), актрису Аманду Холден (3:2:2) и певицу Риту Ору (3:2:2).