Анастасия Решетова поделилась снимком букета после госпитализации
21 января 2021, 16:20[ «Аргументы Недели» ]
Ранее бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова выложила фото из больницы и тем самым очень напугала публику. На фотографии запечатлена рука фотомодели, а сама Решетова лежит под капельницей.
Что именно произошло с Решетовой, неизвестно. На днях она вернулась в Россию из Дубая. Там она отдыхала вместе с Тимати и их общим сыном.
«Я бы и месяца два еще посидела в Дубае, но отдыхать больше нет времени. Великие дела нас ждут», - написала Решетова в своем Instagram.
Недавно знаменитость выложила фото с цветами, а поклонники пожелали ей крепкого здоровья в комментариях.
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