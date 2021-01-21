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Анастасия Решетова поделилась снимком букета после госпитализации

, 16:20 [ «Аргументы Недели» ]

Анастасия Решетова поделилась снимком букета после госпитализации
Фото: Instagram

Ранее бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова выложила фото из больницы и тем самым очень напугала публику. На фотографии запечатлена рука фотомодели, а сама Решетова лежит под капельницей.

Что именно произошло с Решетовой, неизвестно. На днях она вернулась в Россию из Дубая. Там она отдыхала вместе с Тимати и их общим сыном.

«Я бы и месяца два еще посидела в Дубае, но отдыхать больше нет времени. Великие дела нас ждут», - написала Решетова в своем Instagram.

Недавно знаменитость выложила фото с цветами, а поклонники пожелали ей крепкого здоровья в комментариях.

ЕСт

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