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Китайская актриса Чжэн Шуан отказалась забирать у суррогатных матерей своих детей

, 16:06 [ «Аргументы Недели» ]

Китайская актриса Чжэн Шуан отказалась забирать у суррогатных матерей своих детей
фото: instagram

Уже несколько дней в сети бурно обсуждают то, что китайская актриса Чжэн Шуан отказалась забирать у суррогатных матерей своих детей после расставания с бойфрендом, сообщает Daily Mail.

Ранее бывший партнер актрисы, продюсер Чжан Хэн заявил, что в конце 2019 года, когда они расстались, Чжэн попросила суррогатных матерей, которые вынашивали двух их детей, прервать беременность. Уточнятся, что они уже находились на седьмом месяце беременности.

Детей все же выносили – мальчик родился 19 декабря 2019 года, а девочка – 4 января 2020-го. В распоряжении журналистов имеются записи телефонных разговоров родственников Чжэн, которые недовольны тем, что женщины не сделали аборт. В итоге, детей они предлагали оставить в роддоме или передать на усыновление.

Об этом стало известно только в январе 2021 года, но разгоревшийся скандал уже лишил Шуан контракта с одним из мировых брендов одежды.

ЕСт

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