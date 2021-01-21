Юлия Высоцкая определила, что такое хорошие новости
21 января 2021, 14:16[ «Аргументы Недели» ]
Юлия Высоцкая определила, что такое хорошие новости. По мнению актрисы, это не то, что случилось сегодня или вчера, это то, что запомнилось людям.
Высоцкая, актриса, ведущая кулинарных шоу на телевидении, автор книг о вкусной еде, супруга знаменитого режиссера Андрея Кончаловского, опубликовала в Инстаграм пост на тему новостей 7 января, когда православные верующие праздновали Рождество, поздравляя их с большим церковным праздником.
"Хорошие новости - это не то, что случилось сегодня или вчера, это то, что оставило след надолго, хотя бы на время жизни одного человека, а лучше двоих", - размышляет Юлия Высоцкая.
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