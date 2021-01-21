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Андрей Караулов рассказал, что Элина Быстрицкая хотела зарегистрировать брак со своей помощницей Ксенией Рубцовой

, 13:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интервью Андрея Караулова

Андрей Караулов рассказал, что Элина Быстрицкая хотела зарегистрировать брак со своей помощницей Ксенией Рубцовой
Элина Быстрицкая, фото: Ekaterina Rozhdestvenskaya, globallookpress.com

Журналист и телеведущий Андрей Караулов раскрыл, что актриса Элина Быстрицкая хотела зарегистрировать брак со своей молодой помощницей Ксенией Рубцовой. По словам Караулова, Быстрицкая так любила Ксюшу, что боялась ее потерять и готова была поехать с Рубцовой в какую-нибудь страну, где регистрируют такие  браки.

Караулов был очень хорошо знаком с Элиной Авраамовной Быстрицкой. Уже будучи больной, с больными ногами, она приходила на его юбилей.

По словам журналиста, знаменитая актриса ни с кем не делилась, что у нее происходит в личной жизни.  А Караулов догадывался - у Быстрицкой любовь по отношению к помощнице, у них роман.

Ксения Рубцова осуждена и находится в тюрьме. Ее осудили за мошенничество, якобы она украла деньги Быстрицкой. В интервью Дмитрию Гордону Андрей Караулов рассказал, что на якобы заявлении актрисы  в полицию подпись Быстрицкой подделана. Журналист подчеркнул, что суд это установил, но все равно отправил Ксюшу Рубцову в тюрьму.

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