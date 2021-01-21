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«Я сбривал их только раз в жизни!»: Игорь Николаев рассказал, почему носит усы

, 10:56 [ «Аргументы Недели» ]

«Я сбривал их только раз в жизни!»: Игорь Николаев рассказал, почему носит усы
фото: Instagram

Знаменитый певец Игорь Николаев поделился в интервью с Валерией рассказом, почему никогда не сбривает свои усы.Так, по словам Игоря, свои усы он начал отращивать ещё в молодости, чтобы подражать своему кумиру из ансамбля «Песняры»: "У меня был кумир детства - Владимир Мулявин.

У него были прямо усищи! И все они тогда ходили с усами» - поделился Николаев.Также, в 80-х годах красивые и густые усы были в моде. Певец признался, что сбривал усы всего один раз в жизни, когда служил в армии.«Меня заставил побриться старший лейтенант, мне было 24, а усы были густые» - вспоминает Игорь.

 

ЕСт

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