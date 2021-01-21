Дмитрий Орлов разводится со своей женой спустя 9 лет брака

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21 января 2021, 00:23 [ «Аргументы Недели» ]

фото:instagram

В своём Инстаграм-блоге актёр Дмитрий Орлов сообщил, что разводится со своей женой. Он опубликовал пост с новостью и добрыми пожеланиями своей супруге.



Так, он поблагодарил Наталью Бражник за совместно прожитые годы, сказав, что они пролетели как один день. А также сделал бывшей супруге комплимент, подчеркнув, что она «чарующая и необыкновенная женщина». Орлов написал, что отпускает её спокойно и желает ей удачи в новых отношениях.



Дмитрий и Наталья очень долго встречались, а в 2017 году у них состоялась тайная свадьба. К слову, для Дмитрия это был второй брак. Ранее актёр был женат на Ирине Пеговой.