Филипп Киркоров намерен обратиться в европейский суд. Он готовит иск против Литвы из-за запрета на въезд в страну

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20 января 2021, 16:29 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Филипп Киркоров не согласен с решением литовских властей, которые запретили королю поп-эстрады въезд в страну. Он намерен оспорить это решение в суде.

Недавно МИД соседней страны внёс Киркорова в список людей, которым ограничили въезд в Литву на пять лет. Санкции ввели из-за позиции Киркорова по Крыму. Филипп Бедросович считает, что "использовать культуру в политических целях — недостойно".

Теперь он пойдёт в Европейский суд, его интересы будет представлять адвокат Александр Добровинский. "Филипп доверил мне вести его дела в судах Европы, где мы будем бороться и отстаивать гражданскую позицию Филиппа. На мой взгляд, культура, искусство, спорт и любовь должны быть вне политики", — цитирует юриста канал Mash.