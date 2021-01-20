Филипп Киркоров намерен обратиться в европейский суд. Он готовит иск против Литвы из-за запрета на въезд в страну
20 января 2021, 16:29[ «Аргументы Недели» ]
Филипп Киркоров не согласен с решением литовских властей, которые запретили королю поп-эстрады въезд в страну. Он намерен оспорить это решение в суде.
Недавно МИД соседней страны внёс Киркорова в список людей, которым ограничили въезд в Литву на пять лет. Санкции ввели из-за позиции Киркорова по Крыму. Филипп Бедросович считает, что "использовать культуру в политических целях — недостойно".
Теперь он пойдёт в Европейский суд, его интересы будет представлять адвокат Александр Добровинский. "Филипп доверил мне вести его дела в судах Европы, где мы будем бороться и отстаивать гражданскую позицию Филиппа. На мой взгляд, культура, искусство, спорт и любовь должны быть вне политики", — цитирует юриста канал Mash.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.