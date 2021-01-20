Киркоров нелестно отозвался о бывшем друге Зеленском

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20 января 2021, 16:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: "Московский комсомолец"

Филипп Киркоров, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Филипп Киркоров расстроен из-за того, что его друг, с которым он "делил одну сцену и телеэфиры", украинский лидер Владимир Зеленский от него отрекся. Напомним, Киркорову уже 7 лет запрещено приезжать на Украину.

Знаменитый певец отметил, что ему жалко украинских поклонников, которых он семь лет не может порадовать своими песнями "по причине того, что посетил детский фестиваль "Новая Волна" в Крыму и стал из-за этого невъездным в Украине".

Киркоров подчеркнул, что с Зеленским дружил "не разлей вода". Наверное, можно было как-то решить вопрос по Филиппу Киркорову, который ничего плохого Украине не сделал, является ее народным артистом, получил звание, кстати, из рук далеко не пророссийского президента Виктора Ющенко.

Певец сделал акцент на том, что рожден в Советском Союзе, для него не существует границ. "Кто-то скажет: "Да кому теперь нужен этот Киркоров в Украине?!" … Но 20 лет подряд кто еще заполнял под завязку по десять концертов подряд Дворец спорта "Украина" в Киеве?", - напомнил Филипп.

Ранее Пушков высказался о Зеленском, посмотрев видео 2014 года: "слабый, неуверенный человек".