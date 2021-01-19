Клава Кока «всегда мечтала покорить Гавайи» и покорила

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

19 января 2021, 22:56 [ «Аргументы Недели» ]

Клава Кока, фото: vk.com/klavdiacoca

Клава Кока, исполнительница собственных песен и телеведущая, проводит «отпуск на краю света».

Девушка опубликовала пляжные фото и поделилась, что «всегда мечтала покорить Гавайи».

В сторис Клава Кока поделилась, что только второй день находится в отпуске, но уже отдохнула, загорела и наелась разных вкусностей.

В планах у певицы покататься по острову на автомобиле, чтобы увидеть достопримечательности и красоты этого края. Также Клава Кока мечтает о полете на вертолете и с высоты увидеть вулканы. И еще девушка мечтает покататься на серфе.