Клава Кока «всегда мечтала покорить Гавайи» и покорила
19 января 2021, 22:56[ «Аргументы Недели» ]
Клава Кока, исполнительница собственных песен и телеведущая, проводит «отпуск на краю света». Девушка опубликовала пляжные фото и поделилась, что «всегда мечтала покорить Гавайи».
В сторис Клава Кока поделилась, что только второй день находится в отпуске, но уже отдохнула, загорела и наелась разных вкусностей.
В планах у певицы покататься по острову на автомобиле, чтобы увидеть достопримечательности и красоты этого края. Также Клава Кока мечтает о полете на вертолете и с высоты увидеть вулканы. И еще девушка мечтает покататься на серфе.
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