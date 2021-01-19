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19 января 2021, 20:07 [ «Аргументы Недели» ]

Оксана Фандера, фото: globallookpress.com

Актриса Оксана Фандера показала фото с новой причёской. Обычно 53-летняя супруга Филиппа Янковского зачесывала волосы назад и собирала их в пучок. Поклонники знаменитости замечали, что Фандера особо не

стремится менять внешность, даже одно время не закрашивала седину.

Поэтому новый имидж актрисы приятно удивил ее подписчиков в Инстаграм. Фандера постригла чёлку и распустила свои шикарны волосы. Фолловеры заметили, что Оксана стала выглядеть гораздо моложе. "Красивая фотография", "Бомбическая", "Красивейшая девушка, личность!", "Хорошо вам так, лет 15 сбросили визуально", "Прям помолодели так, очень идет", - оценили поклонники актрису.

Также Оксану сравнили с дочерью Лизой: "На Лизу стала похожа", "Ой, подумала, что Лиза".

Оксана Фандера и Филипп Янковский вырастили двоих детей. Старший 30-летний сын Иван Янковский сыграл роли Петра Хазина в фильме "Текст". Лиза тоже актриса.

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