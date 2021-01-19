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Кристина Асмус рассказала, с чем связана смена имиджа

, 18:07 [ «Аргументы Недели» ]

Кристина Асмус рассказала, с чем связана смена имиджа
фото: instagram

Недавно Кристина Асмус опубликовала в Инстаграм селфи с новой причёской и рассказала своим подписчикам, что решила кардинально изменить имидж и первый раз покрасилась в брюнетку. Подписчики думали, что это парик, однако актриса убедила их в обратном.

Такие изменения во внешности поклонники связали с разводом с Гариком Харламовым. Но Асмус опровергла эти слухи. По словам Кристины, эти изменения были нужны исключительно для новой роли:«Хочу еще раз рассказать про смену имиджа. В общем, было предсказуемо, что большинство СМИ и комментаторов свяжут новый цвет волос с разводом. Но я покрасилась для съемок».- заявила актриса.

Также, она добавила, что решение сделать новую прическу было принято буквально за несколько секунд.

«У меня вообще очень часто спрашивают, готова ли я меняться ради роли? Ребята, да мечтаю! Любой цвет волос, любая длина, хоть побриться налысо или сбрить брови.» - призналась Асмус.

ЕСт

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