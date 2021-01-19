Писательница Лена Ленина развелась с мужем спустя 11 месяцев брака

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

19 января 2021, 17:51 [ «Аргументы Недели» ]

фото: instagram

В феврале прошлого года Лена Ленина вышла замуж за шеф-повара ресторана, а спустя 11 месяцев подала на развод.В своём Инстаграм она написала: «Не все понимают, поэтому скажу прямо, один раз и навсегда: мы решили развестись. Без скандалов и раздела имущества. По обоюдному согласию.

«Пандемия убивает не только людей», - заявила писательница.Также она отказалась комментировать произошедшее и попросила подписчиков не лезть в личную жизнь. Таким образом, Лена поставила точку на тему развода с Антоном Игнатовым.