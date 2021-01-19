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У Майлин Класс случился выкидыш во время выступления

, 17:26 [ «Аргументы Недели» ]

У Майлин Класс случился выкидыш во время выступления
фото: instagram

Майлин Класс - известная британская певица и радиоведущая, во время выступления на радио потеряла ребёнка.
Оправившись от случившегося, она поделилась журналистами деликатными подробностями случившегося.

Так, по словам многодетной матери Майлин, во время музыкальной паузы в эфире, она пошла в туалет и обнаружила много крови. «Кровь была повсюду» - сообщила Майлин. Тогда радиоведущая поняла, что у неё произошёл очередной выкидыш. После случившегося, она обратилась за советом к подруге, которая посоветовала ей вернуться и продолжить работу.

Майлин Класс - мать семерых детей. Несмотря на это, женщина пережила четыре выкидыша и никогда не переставала работать, чтобы обеспечить большую семью.

ЕСт

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