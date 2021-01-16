Самой красивой девочкой в России признана Мелания Чумакова из Калуги

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16 января 2021, 11:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Самая красивая девочка России

Меланья Чумакова, фото: mostbeautygirl.ru

Самой красивой девочкой России в 2020 году признана Мелания Чумакова. 10-летняя Мелания приняла участие в конкурсе красоты «Самая красивая девочка России 2020» и признана его победительницей.

Стать самой красивой россиянкой хотели 50 тысяч юных участниц из разных регионов России. На конкурс принимались заявки от девочек в возрасте от 0 до 17 лет. В финале жюри конкурса выбрало 54 участницы, которые стали призерами в разных возрастных категориях.

Школьница из Калуги Мелания Чумакова принимала активное участие в конкурсных заданиях и вошла в список полуфиналистов. «Лучезарная улыбка, роскошные волосы и умение держаться в кадре» помогли девочке набрать максимальное количество баллов среди жюри конкурса. В результате Мелания победила всех в общем зачете.

Юная калужанка профессионально занимается танцами и вокалом. Мечтает поступить в школу актерского мастерства, стать фотомоделью и сняться для обложки глянцевого журнала. После победы в конкурсе фото юной красавицы появится на обложке журнала «Дети России».

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