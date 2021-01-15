Старшая дочь Анджелины Джоли снова хочет быть девочкой

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15 января 2021, 11:05 [ «Аргументы Недели» ]

фото: instagram

Уже давно стало известно, что старшая родная дочь Бреда Питта и Анджелины Джоли отказывалась быть девочкой. Она не откликалась на свое имя и просила всех называть себя Джон. А ее родители не стали этому сопротивляться и приняли решение дочери.

Но новый выход 14-летней Шайло по магазинам вместе со своей семьей дал новый повод для обсуждения.В этот раз папарацци застали ее в несвойственном для нее виде. Девочку привыкли видеть с короткими волосами и в одежде для мальчиков. В этот же раз на ее голове красовался высокий пучок, который она собрала из отросших волос. На ней даже были надеты джинсовые короткие шорты, больше похожие на девичьи, из-под которых виднелись длинные и стройные ноги. Только на верху у нее была надета мешковатая толстовка. Также у нее уже были проколоты уши, а в них можно было рассмотреть маленькие круглые колечки.

Видно, что девочка сильно выросла и даже за маской можно было увидеть ее хорошенькое лицо. То, что Шайло унаследовала привлекательную внешность, было понятно давно.

Анджелина Джоли была одета в белоснежное облегающие платье ниже колена и белые босоножки.

Люди всегда стараются обращать внимание на одежду дочек Анджелины Джоли, и лишь приемная дочь Захара любит надевать платья и различные женственные наряды. Так и младшая родная дочь звёздной пары 12-летняя Вивьен решила следовать за Шайло и тоже одеваться в мужскую одежду. А мама даже отдала ее не карате.

Из-за того, что Шайло стремилась быть похожей на мальчика, появились слухи, что она собирается сделать операцию по смене пола и что Анджелина Джоли ее в этом поддержала. Но состоится ли теперь операция остается вопросом.

Напомним, что Анджелина Джоли и Бред Питт, развелись 4 года назад, однако они до сих пор не поделили имущество и опеку над детьми. На данный момент пятеро детей живут с Джоли, а Брэд может с ними видеться только в определенные дни.