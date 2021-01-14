Дочь певицы Валерии рассказала о своём психическом расстройстве
14 января 2021, 12:00[ «Аргументы Недели» ]
27-летняя Анна, дочь Валерии и Александра Шульгина, спустя несколько лет решила поделиться с подписчиками важным откровением. Она призналась, что имеет психическое расстройство. Её состояние со временем только ухудшилось.
Поклонники отреагировали на признание и задали вопрос, как давно Анна, сменившая имя на Шена, борется с паническими атаками. Певица поделилась историей из детства и рассказала, что причиной первой ПА стал серьёзный испуг и опасное поведение человека по отношению к ней. С возрастом это не только не прошло, но и приумножилось.
«То проходит, то накрывает», – сказала певица.
Несмотря на психическое состояние, которое требует постоянного контроля и лечения, Анна не наблюдается у специалистов и находит своё успокоение в музыке.
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