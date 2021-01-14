«Ох, как надоели волосы!»: Дима Билан побрился налысо

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14 января 2021, 11:48 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: instagram.com

В своём Instagram певец выложил «сторис» с подписью: «Ох, как надоели волосы! Решил сбрить! На пару недель! Цвета - это хорошо, но лучше свой цвет!». На фото певец демонстрирует свою бритую голову. Он хочет вернуть свой натуральный цвет.

На данный момент, Билан находится на Мальдивах, где по мнению подписчиков отдыхает с Анастасией Петровой - победительницей 5-го сезона «Пацанок». Именно с ней связывают внешнее преображение певца, волосы которого ещё недавно были окрашены в красный и синий цвета.

Дима и Настя не опровергают слухи о своём романе. А в одном интервью девушка заявила, что имеет с певцом близкие отношения.