Вероника Белоцерковская подала заявление в полицию на Божену Рынску из-за угроз cветской львицы

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

13 января 2021, 13:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 5 канал

Вероника Белоцерковская, фото: Facebook.com/Belonika.kva

Издатель Вероника Белоцерковская и журналистка Божена Рынска больше не подруги. Женщины разругались так, что, вероятно, будут судиться. Белоцерковская написала заявление в полицию на бывшую подругу и наняла хорошего адвоката защищать свои интересы после угроз светской львицы.

В заявлении Белоцерковской указано, что Рынска угрожала ей на своей странице в соцсетях и в комментариях в аккаунте издательницы.

Конфликт между дамами разгорелся после того, как Вероника Белоцерковская на своей странице в Facebook рассказала, как при жизни медиамагната Игоря Малашенко его супруга Божена Рынска била своего мужа.

По данным KP.RU, издатель писала что Рынска избивала супруга, несчастного старика, «до крови, до гематом». Белоцерковская высказала мнение, что это было из-за «вонючих денег». «Страшнее унижения для мужика сложно представить», — добавила она.

Белоцерковская также писала, что Малашенко не хотел заводить с Рынски детей и якобы «втихаря написал завещание» не в пользу жены.

Божена опровергла информацию бывшей подруги и пригрозила судом за клевету. «Пощады не будет никому. Судиться будем за каждую лживую букву. У нас есть медицинская карта Игоря, посмертный анализ крови, осмотр тела, протоколы его бесед с психиатром, которые убедительно развенчают клевету негодяев. У меня есть железные доказательства на каждое слово лжи», — заявила писательница.

Игорь Малашенко трагически погиб в Испании. Он покончил с собой. Позже у Рынски появился ребенок.