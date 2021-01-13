Актёр Денис Карасёв скропостижно умер в возрасте 57 лет

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13 января 2021, 12:28 [ «Аргументы Недели» ]

Денис Карасёв, фото: kino-teatr.ru

В Москве скоропостижно скончался актёр театра и кино Денис Карасёв скончался в Москве. Артисту было 57 лет. По предварительной информации, причиной смерти актёра стала сердечная недостаточность. О дате и месте прощания Карасёва пока не сообщается.

По данным РЕН-ТВ, Карасёву стало плох, когда он находился дома. Он сам вызвал скорую помощь. Бригада оперативно прибыла по вызову, но медики не смогли оказать артисту необходимую помощь.

Денис Карасёв родился 1 августа 1963 года. Он окончил ГИТИС. Впервые он снялся в кино в 1989 году. Карасёв играл роли в фильмах, как «Сволочи», «Стрингер», «В круге первом», «Мещерские», «Я — кукла» и «Мы из будущего 2». Он снимался в сериалах «Вызов», «Каменская», «Марш Турецкого» и «Дальнобойщики». В театре «Ленком» играл роли Кая в «Жестоких играх», Смерти и Главаря рейнджеров в «Звезде и Смерти Хоакина Мурьеты», танцевал в «Юноне и Авось» и в «Поминальной молитве». Работал в театре имени Маяковского. Как режиссёр Карасёв поставил спектакль «Белый рыцарь» по повести маркиза де Сада. В постановке играли Ольга Антонова, Сосо Павлиашвили, Сергей Колесников.

Ранее в январе скончался актер Максим Браматкин. Ему был 41 год.