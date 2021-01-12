Миллион в месяц - это много или мало? Православный шоумен Охлобыстин урезал зарплаты «заклятых подружек» Бузовой и Бородиной

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

12 января 2021, 18:35 [ «Аргументы Недели» ]

После наделавшего много шума закрытия проекта «Дом-2», ТНТ урезал зарплаты Бузовой и Бородиной. Теперь девчонки будут пахать на ТВ за сущие копейки.

Ну, не совсем за копейки, но всего за один миллион рублей месяц для каждой, а это меньше почти в 2 раза их предыдущих гонораров. При этом точная зарплата будет зависеть от количества эфиров, пишут популярные Telegram-каналы. С учетом того, что эти же деньги они могут заработать, сделав пару рекламных интеграций у себя в инстаграме, сидеть на бревне стоит только ради пиара, а вовсе не ради хлеба насущного.

А все потому, что православный шоумен Охлобыстин, став новым владельцем программы «Бородина против Бузовой», уже начал преобразования. Что еще ждет передачу? Смена концепции. Охлобыстин видит будущее шоу не много, ни мало как рассказ о суровых буднях российского шоу-бизнеса. Кроме шуток!

Остается только гадать, зачем Охлобыстину понадобилась эта программа, тем более, что она явно противоречит всем ценностям, которые он декларирует в публичном пространстве. Или деньги не пахнут?