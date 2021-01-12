Фейковые романы Егора Крида. Для чего они нужны «мужчинам» российского шоу-бизнеса?

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12 января 2021, 17:48 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Роман Егора Крида и Вали Карнавал оказался фейком. Не везет красавчику рэперу с дамами и дело вовсе не в романтических неудачах, а в том, что музыканту все труднее и труднее найти кого-то на роль невесты на взаимовыгодной основе.

«Егорка всё никак не может рассказать общественности правду. Нестандартные сексуальные предпочтения не порок, а вот фейковые романы – очень даже. Еще со времен Нюши Егор пытается найти идеальную девушку, которая в ближайшее время не выскочит замуж и сможет годами поддерживать образ «дамы сердца». Но все как-то не получается «всерьез и надолго», - пишет канал «Курятник».

С Диной Саевой не согласовали условия по контракту - топовой тик-токерше с миллионными заработками не нужен пиар от Крида, с Аминой Тендерлибае разошлись после выхода её дебютного альбома. Похоже, что таковыми были условия контракта – любовь совсем не до гроба, а до первой пластинки.

На горизонте появилась Валя Карнавал с идеальной репутацией и желанием стать известной. И, казалось бы, вот она красивая виртуальная лав стори, которая как нельзя лучше складывается для обоих. У Вали растет количество подписчиков, девушку заметили представители «тяжёлого люкса» и продюсеры ТНТ, а Крид в это время прокачивает свой TikTok и наконец-то может расслабиться. Но вот беда, шила-то в мешке не утаить, и соседи Булаткина по дубайскому отелю уверяют, что живут они с Карнавал в разных номерах и встречаются вместе только ради съемок в сторис.