Рэперша Карди Би заявила, что мультфильм «Свинка Пеппа» подает плохой пример детям

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12 января 2021, 14:38 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Рэперша написала в своем Twitter-аккаунте, что персонаж мультфильма Свинка Пеппа является плохим примером подражания для детей. Причиной такого заявления стал случай с дочерью Карди, которая вдохновилась поведением Пеппы. Девочка с разбегу прыгнула в лужу и испортила дорогую обувь, что вывело знаменитую маму из себя.

Также, рэперша отметила и самодовольное лицо свинки, она продемонстрировала тот самый фрагмент из мультфильма, который вызвал ее гнев. В этом ролике голову персонажа заменили лицом дочери артистки.